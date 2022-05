Cobra foi encontrada na Prefeitura do Centro de Maricá - Foto: Carlos Alberto

Cobra foi encontrada na Prefeitura do Centro de MaricáFoto: Carlos Alberto

Publicado 04/05/2022 09:28 | Atualizado 04/05/2022 09:38

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (4) foi encontrada uma cobra da espécie Jararaca na prefeitura de cidade, no centro do município.

O animal foi visto passeando na prefeitura, e após isso foi encontrada dentro de uma lixeira.

De acordo com nossa apuração o Sr. Paulo que trabalha na manutenção do prédio juntamente com o Agente já bem conhecido da Guarda Municipal; o Marcos Braga, encontraram a Jararaca e começaram o trabalho de captura, que foi passado para agentes do agrupamento ambiental que levaram o animal para seu habitat natural pois conseguiram capturar a cobra com sucesso.