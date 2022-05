Relação com nomes foi publicada no Jornal Oficial de Maricá desta quarta-feira (04/05) - Foto: Elsson Campos

Publicado 05/05/2022 08:57 | Atualizado 05/05/2022 08:57

A Prefeitura de Maricá segue agindo rapidamente para acolher as vítimas das enchentes do dia 1º de abril deste ano. Foi divulgada nesta quarta-feira (04/05), no Jornal Oficial de Maricá (JOM - nº1304), uma nova lista com 1.201 moradores aptos a receberem o “Auxílio Recomeço”. Os beneficiários atualizaram os dados que estavam divergentes nos polos de atendimento no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e na Arena Flamengo, na última semana. Os que conseguiram demonstrar que se encaixavam nas exigências do decreto, também receberão o benefício nos próximos dias.

O “Auxílio Recomeço” consiste no pagamento de cinco mil mumbucas a famílias com renda de até três salários mínimos, em situação de emergência ou vulnerabilidade temporária, com residência fixa no município e laudo emitido pela Defesa Civil, para ajudar na aquisição de móveis e eletrodomésticos.

“A Prefeitura de Maricá adotou ações muito efetivas e com resultados práticos. Foi uma chuva violenta que atingiu a cidade, a maior já registrada dos últimos dez anos, e nós agimos criando esse programa para atender as famílias que se cadastraram, para que elas possam fazer aquisições do que perderam nas chuvas e recomeçarem a vida. Firmamos nosso compromisso pela dignidade do povo e estamos juntos em todos os momentos”, explicou o prefeito Fabiano Horta.

Depósito no Banco Mumbuca

O benefício estará disponível em breve em conta no Banco Mumbuca. Quem for beneficiário do Renda Básica de Cidadania (RBC) receberá o valor na conta já existente. No entanto, os beneficiários do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) ou Amparo ao Emprego (PAE) precisarão abrir uma nova conta. Aqueles que não tiverem conta aberta deverão procurar uma das agências bancárias, a partir das 11h para abrir e criar a senha. As agências ficam na Rua Eugênia Modesto da Silva, 293, no Centro (sede); Rodovia Amaral Peixoto, km 15, em Inoã; e na Avenida Zumbi dos Palmares, loja 3, em Itaipuaçu.

Pagamento creditado

Na última segunda-feira (02/05) começou a ser creditado o “Auxílio Recomeço” para as vítimas das chuvas de abril. Serão injetados R$11,65 milhões na economia maricaense, pagos a 2.330 pessoas, que foram consideradas aptas a receber o auxílio. Os beneficiados têm prazo de dois meses para utilizar o dinheiro, pago a apenas uma pessoa por cada família afetada pela chuva.