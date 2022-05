Durante a solenidade, 36 profissionais receberam os certificados do curso de Atualização de Agente de Trânsito - Foto: Clarildo Menezes

Durante a solenidade, 36 profissionais receberam os certificados do curso de Atualização de Agente de TrânsitoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 05/05/2022 13:08 | Atualizado 05/05/2022 13:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebrou a formatura de 36 guardas municipais no curso de Atualização de Agente de Trânsito, na última sexta-feira (29/04), realizada no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba, onde as aulas foram administradas. O curso é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que tem como base a Portaria nº 150 de 29/01/2021, e faz a exigência para profissionais que executam as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Com 32 horas semanais, assuntos foram: introdução à engenharia de tráfego; ética profissional; operação e fiscalização; abordagem e legislação aplicada.

“A primeira coisa que o prefeito me pediu quando eu fui nomeado é que eu o ajudasse a salvar vidas. Entendo que a educação é muito importante nesse processo, por isso, faremos tudo para que o trânsito na cidade seja mais seguro. Ter esse curso sendo ministrado aqui nos favoreceu muito na logística, mas eu quero agradecer a cada agente que mesmo no dia que seria de sua folga, fez questão de estar aqui, adquirindo mais conhecimento”, agradeceu o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcio Carvalho.

Profissionais comprometidos em preservar vidas

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), Rhonaltt Bueno, ressaltou a vivência diária de obedecer, conhecer e respeitar as leis de trânsito, que salva vidas. “A Guarda Municipal de Maricá se destaca pela excelência. Desejo que os agentes nunca percam de vista esse relevante serviço prestado à população”, afirmou.

Comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Medeiros destacou o compromisso dos agentes com sua causa, não só através da fiscalização, mas também levando à conscientização aos condutores do município de Maricá. “O trabalho educacional, a conversa e a orientação de forma incansável de tudo que acontece na nossa legislação de trânsito são fundamentais na construção de uma sociedade melhor”, ponderou.

Instrutora do Detran, Raquel Diniz Rodrigues ficou emocionada ao receber uma placa como agradecimento por seu comprometimento no ensino que, segundo os coordenadores do Detran, normalmente não é realizado nos municípios. “Fico muito feliz por participar da atualização desses agentes, porque além de instrutora, sou agente de trânsito. E mais do que isso, por poder levar o conhecimento das atualizações, pelo menos, dos últimos três anos, para eles”, falou.

Para Adriano Correia, que atua na Guarda Municipal de Maricá há nove anos, a busca pelo saber ajuda a não cometer erros. “Quando estamos na rua trabalhando, aplicamos na prática o que aprendemos teoricamente. Por isso, acho que a gente não pode parar nunca, porque as coisas se renovam e nós temos obrigação de agir dentro da legalidade”, avaliou.

Ponderações do Detran

Representantes do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) também falaram sobre a importância da atualização para os profissionais que estão na linha de frente. Vale destacar que o conteúdo levou em consideração a realidade diária do trânsito maricaense.

“A educação para o trânsito é a espinha dorsal. Estamos muito preocupados com o crescimento de acidentes e são os guardas que estão na ponta passando a todos os moradores o recado do Detran sobre a importância de salvar vidas. Parabéns pela formação”, frisou o coordenador geral de Educação do Detran, Felippe Santos, endossado por Hugo Leonan Amaral da Silva, responsável pela Coordenadoria de Julgamento de Condutores do Detran: “O crescimento educacional dos seus profissionais é o melhor investimento que um poder público pode fazer”, concluiu.