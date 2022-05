Policiais Civis o localizaram no São Bento da Lagoa em Itaipuaçu - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 05/05/2022 11:07 | Atualizado 05/05/2022 11:08

Maricá - Um homem foi preso na tarde de ontem (quarta-feira, 4) no São Bento da Lagoa em Itaipuaçu, por matar um homem em um crime no trânsito cometido em 2006.

Agentes da Polícia Civil sob. Coordenação do Delegado Dr. Mário Luiz da Silva da 79ª DP (Jurujuba, Niterói) cumpriram o mandado de prisão contra Renato B. A. C. de A, que foi condenado a prisão por ter matado uma pessoa em um crime cometido no trânsito que aconteceu no município vizinho, Niteroi.

Os policiais localizaram o o culpado em sua casa na Avenida do Canal, no São Bento da Lagoa em Itaipuaçu Maricá e não ofereceu resistência a prisão.

O culpado já está a disposição do sistema prisional.