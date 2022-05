O PRÉ UERJ MARICÁ da Prefeitura de Maricá bateu o seu recorde de aprovações na UERJ. - Foto: Divulgação

Publicado 06/05/2022 15:08 | Atualizado 06/05/2022 15:17

Maricá - Em resultado divulgado no último dia 30 de abril a cidade entrou em festa com as aprovações em praticamente todas as carreiras, incluindo MEDICINA, ODONTOLOGIA, DIREITO e PSICOLOGIA.

As aulas começaram em 30 de novembro e terminaram em 19 de março. Na véspera da prova.

Passaram pelo Natal, Ano Novo e Carnaval.

Por causa da Pandemia as aulas aconteceram de forma online.

O foco são as aulas ao vivo por plataformas gotomeeting e youtube.

Além disso, as aulas ficavam guardadas em uma plataforma digital contratada pela prefeitura de Maricá.

O projeto é coordenado pelo professor de História William Campos com 30 de magistério.

O diferencial do projeto, além das aulas, são coisas tipo ter 2 professoras particulares de REDAÇÃO, Daniella Pessoa e Anne Gabrielle Muniz que atenderam os estudantes individualmente por zapp todos os dias.

Outro destaque, foi a introdução de orientação psicológica com Evelyn Peixoto que atendia individualmente alunos ansiosos ou com aquele stresse natural na vida de um vestibulando.

O projeto é um braço do famoso PRÉ ENEM POPULAR IARA IAVELBERG da mesma prefeitura que já existe desde 2016, criado pelo ex-prefeito Washington Siqueira, o Quaquá.

Foram feitos dois SIMULADOS idêntico a prova da UERJ, com 60 questões e uma redação.

Com os resultados o projeto entrevistava um por um os alunos orientando o que podia melhorar até o vestibular e o que já estava bom.

No ano passado foram aprovados 39 estudantes com os reclassificados.

Este o recorde foi batido com 58 aprovados na 1a classificação.

No dia 20 de maio a UERJ divulgará a lista de reclassificados e a expectativa é que os números de aprovados aumentem ainda mais.

Entre os 58 aprovados, o projeto conquistou 5 primeiros lugares, incluindo Odontologia

Gabriel Pessoa Xavier Direito 1° Lugar em N/I UERJ

Emanuel Abranches da Costa Enfermagem 1° Lugar em RP UERJ

Thamires de Sousa Ribeiro Enfermagem 1° Lugar em N/I UERJ

Marcelle Vasconcelos Camilo Lus Odontologia 1° Lugar em N/I UERJ

Roberta Ferreira de Souza Pedagogia 1° Lugar em N/I UERJ

Mais informações pelo zapp do professor William Campos

996065198