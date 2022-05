Maricá+Verde distribui 110 mudas no Flamengo - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 06/05/2022 10:32 | Atualizado 06/05/2022 10:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, promoveu mais uma edição do Maricá+Verde nesta quinta-feira (05/05), na Arena Flamengo, esgotando em poucas horas a oferta de 110 mudas de espécies nativas da mata atlântica, como aroeira, ingá de metro, ipê rosa, goiabeira, nêspera (ou ameixa amarela) e palmeira-garrafa.

Durante a montagem da tenda no local, muitos moradores do bairro já aguardavam para levar as mudas para casa. Uma das primeiras foi Mônica Dias, de 53 anos, que mora em frente à Arena. “Com a tenda aqui na porta de casa, eu vim buscar a minha muda. É a primeira vez que venho e gosto muito desse trabalho”, afirmou ela, enquanto Terezinha Figueiredo, de 58 anos, levava mudas de ipê e nêspera. “Sempre vou onde a tenda vai e tenho diversas espécies em casa”, revelou.

Outra moradora acompanha o programa é a bióloga Thaísa Medeiros, de 30 anos, que foi ao local junto com a pequena Lis, de apenas 1 ano e 8 meses, e levou nêspera e aroeira. “Eu já sigo o programa há bastante tempo e isso chama a atenção das pessoas. Sempre observo as espécies oferecidas para ver sua função depois de plantada, e considero importante o acesso à população”, avaliou. Para o coordenador de vendas Alexandre Freitas, 49 anos, outro seguidor do Maricá+Verde, ele tem um propósito ainda maior. “É a forma que nós temos de ajudar a natureza a se proliferar, se manter viva”, disse.

Agenda de maio

Neste mês de maio, o programa também passará pelos bairros de Ponta Negra (no dia 12, na Praça Nossa Senhora das Graças), São José do Imbassaí ( no dia 19, na altura da passarela do quilômetro 22) e haverá uma edição especial no Centro da cidade em comemoração ao aniversário de Maricá no dia 26.

O projeto

Iniciado em 2014, a principal atividade do Maricá+Verde junto à população é o “Visita Ao Seu Bairro”. A cada semana, são distribuídas cerca de cem mudas aos moradores, sempre em localidades diferentes da cidade, entre as espécies ipê, aroeira, nêspera, goiabeira, guapuruvu, grumixama, pau-brasil, palmeira e espinheira.

Ações integradas reforçam o impacto da iniciativa

Entre as atividades recentes do Maricá+Verde, um dos grandes destaques foi o plantio de 35 mil mudas às margens do Rio Ubatiba (principal da cidade), auxiliando na recuperação da mata ciliar – vegetação localizada próxima a cursos d’água, como rios, lagos e cachoeiras. Outra ação importante foi o reflorestamento da localidade Manu Manuela, em São José do Imbassaí, com o plantio de três mil plantas na região.

Maricá também fez parceria com o Programa Florestas do Amanhã, iniciativa da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), que tem como objetivo reflorestar hectares de Mata Atlântica, com o plantio de mudas em unidades de conservação do território fluminense. Por meio da parceria, foram feitos plantios em uma área de 25 hectares, o que compreende o tamanho de 25 campos de futebol, nos bairros Caxito, Parque Nanci e também no Manu Manuela.

No dia 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas teve uma edição especial do programa na aldeia Mata Verde Bonita (Tekoa Ka’ Aguy Ovy Porã), em São José do Imbassaí. Na ocasião, equipes da Secretaria de Cidade Sustentável fizeram o plantio junto com os nativos e alunos da rede privada de ensino.