Maricá participará de congresso internacional sobre alimentação sem desperdício - Foto: Divulgação

Maricá participará de congresso internacional sobre alimentação sem desperdícioFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2022 14:47 | Atualizado 06/05/2022 14:48

Maricá - Os projetos de alimentação saudável e sustentabilidade desenvolvidos pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, serão destaque na próxima quinta-feira (12/05), num evento realizado na Suécia. O secretário Júlio Carolino foi convidado para participar do Congresso Mundial da organização Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), que acontecerá entre os dias 11 e 13 deste mês.

A Cúpula de Malmö – nome da cidade sueca que sediará o evento – tem o lema "Sustentabilidade. Juntos e Juntas" e busca garantir que governos municipais e regionais tenham oportunidade de se engajar no compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável. No início de março, o prefeito Fabiano Horta assinou o termo de adesão de Maricá ao Pacto de Milão para Política de Alimentação Urbana, lançado em 2014 com o objetivo de promover a produção e o consumo de alimentos saudáveis em ambientes urbanos.

Júlio Carolino vai participar do evento virtualmente, na sessão que tem como tema "Minimizando o desperdício de comida dos revendedores para os consumidores finais nas cidades de médio porte na África e na América do Sul". Ele destacou que o convie para a Cúpula já é resultado de a cidade ser signatária do Pacto de Milão.

"Encaminhamos para análise nossos projetos de aproveitamento de alimentos, de diminuição do desperdício e de produção em áreas urbanas e fomos convidados a participar do evento. Nossa presença neste congresso da ICLEI é mais um passo importante para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), em novembro, no Egito, da qual, creio que também vamos participar", disse o secretário.