Profissionais da área da Enfermagem que desejarem participar precisam fazer inscrição onlineFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2022 16:22 | Atualizado 09/05/2022 16:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira (MAE), realiza na sexta-feira (20/05) o VI Encontro de Enfermagem de Maricá, no auditório da Igreja Batista Atos 2, em Itapeba. Com o tema “Enfermagem, uma voz para liderar – Investimento na Enfermagem em respeito aos seus direitos para garantir a saúde global”, a programação pretende destacar o profissional como ponto central em busca do sucesso na profissão e vai contar com a participação de especialistas da área.

Para participar é necessário fazer a inscrição pelo link: https://bit.ly/Encontroenfermagemmarica. O evento é dedicado a todos os profissionais da área da enfermagem do município, das Unidades de Saúde da Família, dos hospitais municipais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto Che Guevara, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Profissionais do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren) também irão participar do dia de atividades.

“Em tempos de pandemia, a valorização do trabalho dos profissionais da Enfermagem ganhou uma nova perspectiva, por isso iremos homenagear esses profissionais que, mesmo com todas as adversidades, continuaram trabalhando para garantir o cuidado integral na prevenção, promoção e na assistência à saúde “, destacou a coordenadora de Atenção Primária em Saúde, Shirley Linhares.