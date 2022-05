1º Encontro de Astronomia - Divulgação

Publicado 17/05/2022

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, está com inscrições abertas para o 1° Encontro de Astronomia, que acontecerá no dia 9 de junho, a partir das 14h, no auditório Manoel Lago, no Banco Mumbuca, localizado na Rua Pereira Neves, 30, Centro.



Com 100 vagas, o encontro abordará temas como astronomia, educação, importância da astronomia, viagem a uma história do universo, entre outros. O evento vai contar com palestras do tecnologista do Observatório Nacional, mestre Alexsandro Oliveira; da astrônoma e doutora Josina Oliveira do Nascimento; do astrônomo amador astrofotógrafo, José Carlos Diniz; do astrônomo do Observatório do Valongo, doutor Daniel Mello e do diretor do Planetário de Nova Friburgo, professor Reinaldo Kiss Ivaniscska Júnior.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLIB8N67B81poaYfdvx60wLrttMrcFZvXtZb7W2WraxDJiQ/viewform