Cães e gatos foram adotados na campanha que foi realizada no Shopping BoulevardFoto: Divulgação

Publicado 16/05/2022 10:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Proteção Animal (Cepa), realizou neste domingo (15/05), no estacionamento do shopping Boulevard (Centro), mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. Ao todo, 30 animais, entre cães e gatos, estavam à disposição para serem adotados. Destes, 18 bichinhos, sendo 12 cães e seis gatos ganharam um novo lar, onde certamente receberão o carinho e a atenção que merecem.

Ex moradores de Brasília, Renata e Roger Nery da Silva, 39 anos, se mudaram para o Centro de Maricá e resolveram adotar um mascote, um cachorrinho. “A feira está muito bem organizada. Eles parecem cuidar tão bem dos bichinhos, que deve ser difícil doar. Eu acho muito legall porque cada um precisa ter um lar, sejam os pequenos ou os maiores. Afinal, ninguém nasceu para viver sozinho. Enquanto a gente cuida dos bichinhos, eles também cuidam da gente. Então, que cada família possa aproveitar esse convite da prefeitura e fazer o seu trabalho, levando um amigo para casa”, disse Renata.

Morador do Flamengo, Lucas Pereira, 26 anos, estava de passagem, mas também falou sobre a importância da realização da feira de adoção. “Eu acho uma iniciativa fundamental, principalmente no quesito troca de pessoas que já trabalham com animais. Essa comunicação é muito importante e, obviamente, para quem quer adotar um bichinho também é muito bom, para que eles não sejam colocados em situação de rua, o que não seria nada saudável”, afirmou.

A próxima edição da feira de adoção acontece no dia 19/06, no Shopping Boulevard Maricá, Centro, das 13h às 17h.