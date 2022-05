Taça Cidade de Maricá teve jogos decisivos no fim de semana - Foto: Torneio da Taça da Cidade de Maricá

Taça Cidade de Maricá teve jogos decisivos no fim de semanaFoto: Torneio da Taça da Cidade de Maricá

Publicado 16/05/2022 09:23 | Atualizado 16/05/2022 09:40

Os jogos decisivos da Taça Cidade de Maricá de futebol, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, aconteceram neste fim de semana. No sábado (14/05), os vencedores da categoria master (maiores de 50 anos) foram o E.C. Figueirense 2 e o Ponta Negra F.C. No domingo (15/05), foram definidos os vencedores das quartas-de-final da categoria principal (adulto). Avançam para as semifinais as equipes do Spar, Real Maré, Ponta Negra F.C/Fênix e Amparo E.C.

Categoria master

Pela categoria master, o confronto entre o Esporte Clube Monte Castelo e o Ponta Negra Futebol Clube, no campo do Ponta Negra, terminou em 0X0 no tempo normal. A partida foi decidida nos pênaltis, dando a vitória ao anfitrião, Ponta Negra F.C. por 5X4.

No campo do Maricá (Centro), a disputa entre o Esporte Clube Figueirense 2 e o Esporte Clube Maricá, acabou com a vitória do visitante. O E.C.Figueirense 2 decidiu a partida com o placar de 2X0.

A final da categoria master marca a disputa entre o E.C. Figueirense 2 e o Ponta Negra F.C. O local e o horário da partida ainda serão definidos.

Categoria principal

Pela categoria principal, o Dínamo enfrentou o Real Maré no campo do Esporte Clube Maricá (Centro). Mas foi o Real Maré quem venceu a disputa por 3X2.

No campo do Bambuí, o Spar derrotou o Figueirense FC. Com o placar de 2X1.

Teve ainda Amparo x Bananal no campo do Amparo (Itapeba) e Ponta Negra F.C/Fênix X EC Figueirense no campo do Figueirense (Caxito). Ambas as partidas acabaram empatadas, respectivamente em 3X3 e 1X1, sendo definidas nos pênaltis. Os placares finais foram Ponta Negra F.C./ Fênix 4x3 E.C. Figueirense e Amparo E.C. 4x3 C.A. Bananal.

A final da Taça Cidade de Maricá na categoria principal (adulto) será realizada durante as comemorações pelo aniversário de 208 anos do município, no dia 26/05.