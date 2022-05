Homem que espancou mulher a vassouradas é preso pela polícia - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 13/05/2022 15:10 | Atualizado 13/05/2022 15:10

Maricá - Um homem foi preso por surrar a sua esposa, policiais civis da Delegacia de Maricá (82ª DP) efetuaram a prisão do agressor, um homem de 27 anos.

Além da agressão a companheira o meliante é alvo de uma investigação por roubo, informou a Polícia Civil.

O roubo foi cometido no município e a prisão do agressor foi feito e registrado na 82 ª DP no centro de Maricá.