Foram retirados da Área de Proteção Ambiental resíduos de construções, artigos religiosos, partes de móveis, entre outros - Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2022 10:47 | Atualizado 12/05/2022 10:48

A Prefeitura de Maricá recolheu 20 toneladas de resíduos durante ação realizada na restinga na quarta-feira (11/05), próximo à ponte da Estrada dos Macacos, em São José do Imbassaí. Foram retirados da Área de Proteção Ambiental (APA) resíduos de construções, artigos religiosos, roupas, garrafas pets, restos de alimentos, partes de móveis, vaso sanitário e pneus. A ação realizada pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar)aconteceu em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o empreendimento Maraey.

“Precisamos que a população nos ajude a cuidar do meio ambiente. Essa ação que estamos fazendo é para conscientizar e mostrar que esse não é um local de descarte de lixo. Estamos aqui para reduzir esse impacto de resíduos despejados incorretamente”, disse o gestor de resíduos da Somar, Lucas Azevedo.

Para a retirada dos resíduos foram utilizados quatro caminhões e uma retroescavadeira. Azevedo ressaltou que a Somar conta com um canal de atendimento para a retirada de resíduos verdes, inservíveis, além de tendas itinerantes que recolhem tampinhas de garrafa, óleo usado e lixo eletrônico. O morador deve entrar em contato pelo telefone 3731-9633, que também é WhatsApp. Quem for pego em flagrante cometendo algum crime ambiental, sofre sanções com multas que podem chegar a 5 mil reais.

Representante do Inea, a gestora da APA de Maricá, Camille Kaurowsky, avaliou a ação que envolveu voluntários do instituto. “Foi uma grande ação em parceria para que todos possamos dar soluções para a questão da limpeza das áreas ambientais que temos. Por ser uma área que não tem muitas construções, algumas pessoas acham que isso é um lixão a céu aberto e não é. Esse comportamento não pode ser mais aceito ou naturalizado”, afirmou.

Pneus recolhidos ganham nova utilidade

Os pneus recolhidos em Maricá são levados para o município de Itaboraí, que possui um convênio com uma entidade que coleta pneus inservíveis em todas as regiões do país. Os materiais são utilizados como combustível alternativo, tapetes para automóveis, pisos industriais e de quadras poliesportivas, asfalto, além de servir para a fabricação de solas de calçados, dutos de águas pluviais, entre outras destinações.