O motorista da moto sofreu vários ferimentos pelo corpo com a força da batidaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 11/05/2022 15:23 | Atualizado 11/05/2022 15:26

Maricá - No final da manhã desta quarta-feira (11) um homem que pilotava uma motocicleta ficou ferido após um acidente entre sua moto e um carro no bairro do Boqueirão, na região central da cidade.

O acidente aconteceu próximo a "Praça Radical".

Os veículos colidiram de frente e o condutor da motocicleta foi rapidamente socorrido pelo SAMU que realizou os primeiros socorros ali mesmo no local do acidente. Em seguida o motorista da moto ferido, Luis Felipe de 28 anos foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, o motorista do automóvel não sofreu nada.

Agentes da PM registraram a ocorrência no local