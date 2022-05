Evento debate cidades inteligentes, tecnológicas e sustentáveis para melhoria da vida nos centros urbanos no futuro - Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2022 13:57 | Atualizado 11/05/2022 13:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), participou na terça-feira (10/05) da nona edição do Cities of Tomorrow, realizada pela Federação das Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RJ), com o apoio do Senac RJ, no auditório da Fecomércio. Com o tema "Cidades: Tecnológicas, Inteligentes e Sustentáveis", o evento debate sobre como as tecnologias podem melhorar a vida nos centros urbanos no futuro.



Diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera fez a apresentação “Maricá: cidades das oportunidades”, mostrando aos representantes do setor os investimentos que o município tem feito apostando em inovação social. “Maricá descobriu-se uma cidade com grande potencial para inovação. Por meio do ICTIM, estamos apostando nas encomendas tecnológicas, como por exemplo a transformação que se dará na frota dos ônibus vermelhinhos, tornando-os sustentáveis”, disse Pansera.



Para o gestor, é importante apostar em inovação e tecnologia, mantendo uma continuidade de projetos que resultem em geração de empregos e em projetos que garantam a independência de Maricá no futuro.

Pansera ressaltou ainda a importância social da Moeda Mumbuca em Maricá. O modelo é referência mundial e a vizinha Niterói criou a Moeda Araribóia, também citada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, presente ao evento.