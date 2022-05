Em abril, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária realizou 418 serviços, como a colocação de lombadas e da legenda "pare" em cruzamentos perigosos - Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2022 18:54 | Atualizado 11/05/2022 18:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, está realizando as sinalizações horizontal e vertical das ruas da cidade. Durante o mês de abril, foram 418 serviços, como a colocação de lombadas (38) e legenda “pare” em cruzamentos perigosos (24); pintura de ciclofaixas (1) e faixas de pedestre (131), repinturas referentes a eixo, bordo e área de conflito (57 ruas); além da colocação de placas de travessia de pedestre, quebra mola e de cruzamento perigoso (168). Entre os bairros atendidos estão Inoã, Itaipuaçu, São José do Imbassaí, Ponta Negra, Jaconé, Vale da Figueira, Centro e Jacaroá.

“Aos poucos, vamos contemplar toda a cidade. Sinalizamos o Vivendas – um acesso de Itaipuaçu muito importante –, a ponte de Ponta Negra, reacendemos algumas pinturas no Centro... Neste primeiro mês de contrato, pedi que a equipe priorizasse os pontos mais sensíveis, em que a gente estava com pouca sinalização e que tinham um alto índice de acidentes, como os cruzamentos. Muita coisa foi feita, tendo em vista que a empresa ainda estava se estabelecendo na cidade e trazendo os equipamentos. Então, entendemos que daqui para frente, o serviço vai ter mais celeridade”, explicou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Márcio Carvalho.

Projetos em andamento

O secretário pontua, ainda, que mudanças importantes estão para acontecer na cidade, uma vez que vários projetos já estão prontos, alguns esperando apenas a finalização da Serviços de Obras de Maricá (Somar) para dar prosseguimento. É o caso da Estrada dos Cajueiros que vai ser toda sinalizada e que também é um importante acesso a Itaipuaçu. Além disso, vão iniciar o binário de Itaipuaçu e algumas vias vão passar a ter sentido único.

“Quero pedir aos motoristas e motociclistas que possam realmente ter atenção às sinalizações, para que a gente possa evitar acidentes e, com isso, salvar vidas. Que os pedestres e ciclistas também possam entender seu papel no trânsito. Se tiver uma faixa de pedestres, as pessoas precisam atravessar na faixa. Contamos com essa colaboração de todos no trânsito porque o trânsito é feito de pessoas e vamos sempre priorizar as pessoas e as vidas”, concluiu o secretário de Trânsito.