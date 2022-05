Prefeitura de Maricá alerta para possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada até sábado (14/05) - Foto: Elsson Campos

Publicado 12/05/2022 13:54 | Atualizado 12/05/2022 13:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, emitiu um alerta às 10h desta quinta-feira (12/05) sobre a possibilidade de chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada prevista até as 12h de sábado (14/05), devido a passagem de uma frente fria pelo oceano.

O tempo permanece instável e o céu se manterá de nublado a encoberto. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada. A temperatura se mantém entre 20°C e 25° C e a umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.