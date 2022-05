Após nossa reportagem a empresa enviou uma nota de esclarecimento - Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2022 12:18 | Atualizado 12/05/2022 12:20

Maricá - Após nossa reportagem sobre as denúncias feitas a respeito de um poste prestes a cair na Rua 93 em Cordeirinho, a distribuidora de Energia Elétrica, ENEL, procurou a redação do Jornal O Dia em Maricá e deu um posicionamento sobre a questão.



" A Enel Distribuição Rio informa que o poste inclinado na Rua 93, no bairro de Cordeirinho, em Maricá, foi vistoriado hoje por técnicos da companhia. A substituição está programada para o o fim do mês. " , disse a empresa.

Assim que o poste de energia elétrica for trocado, reportaremos aos leitores o fato.