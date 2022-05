Centro de Políticas Inclusivas - Foto: Elsson Campos

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, inaugurou a Biblioteca do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), em Araçatiba. O espaço conta com mais 300 livros catalogados para todas as idades, preferências e necessidades. Mais do que uma biblioteca, o local também conta com acesso à internet gratuitamente, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“A Biblioteca CRPI proporciona possibilidades de leituras tanto às pessoas com deficiência, quanto aos seus acompanhantes, em um ambiente de entretenimento e troca de saberes, possibilitando acesso ao universo literário”, comentou o responsável pela biblioteca Benilson Pedrosa, ressaltando que o leitor pode retirar dois exemplares por vez e ficar por até dez dias com os livros.

Para quem deseja pegar um livro emprestado, é só fazer a ficha de inscrição com identidade (RG), comprovante de pessoa física (CPF), comprovante de endereço, e-mail e telefone. A Biblioteca do CRPI fica na Rua Boaz Velasco s/n, quadra 27, lote 1, em Araçatiba.

Algumas das obras disponíveis

Entre os títulos disponíveis estão os romances "A Cabana", de William P. Young; “A Mão e a Luva”, de Machado de Assis; “A moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo; “A Droga do Amor” e “A Droga da obediência”, de Pedro Bandeira; a coleção “Fala sério, mãe”, "Fala Sério, professor” e " Fala sério, amiga", de Thalita Rebouças.

Os livros mais procurados são “Diário de Anne Frank”, de Anne Frank; “A Cabana", de William P; e “A História de Maricá”, de Cezar Brum. O local também aceita doações de títulos novos e usados, o que incentiva o hábito de ler, o compartilhamento de boas histórias e faz com que uma obra seja desfrutada por muito tempo.