Operação foi montada no Risca Faca para prender os autores do crime - Foto: Carlos Alberto

Operação foi montada no Risca Faca para prender os autores do crimeFoto: Carlos Alberto

Publicado 16/05/2022 09:07 | Atualizado 16/05/2022 09:52

Maricá - Após uma viatura do PROEIS ter sido atacada em Inoã na tarde de ontem (domingo 15) uma operação em conjunto com o Patrulhamento Tático Móvel foi montada para capturar os autores do crime.

A viatura policial foi atacada na rodovia Amaral Peixoto, próximo a uma das entradas do Risca a Faca, foi informado também que diversos moradores da comunidade não podia sair de suas casas devido a um forte tiroteio dentro da comunidade.

Após a operação nenhum suspeito de ter atacado os policiais foi preso.