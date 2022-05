Ampliação de linha de ônibus no aniversário da cidade - Foto: Oberdan Bravo

Publicado 18/05/2022 08:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transporte (EPT), informa que a partir do dia 26/05, data em que a cidade comemora 208 anos, o itinerário da linha E13 (Itapeba) será ampliado, passando a atender também os moradores do Parque Nanci.

Com a alteração, as saídas contarão com intervalos de 30 minutos, tanto da Rodoviária de Maricá (Centro) quanto do ponto final do ônibus, no Parque Nanci. Além disso, os coletivos só passarão pelo João Português uma vez, no retorno, sentido Centro da cidade.

“A ampliação do percurso foi regulamentada pela Secretaria de Transportes e será executada pela EPT, para atender um trecho importante que ainda não era contemplado na região do Parque Nanci, passando pela orla revitalizada do bairro”, explica Celso Haddad, presidente da EPT.

Os horários atualizados estarão disponíveis no site da empresa (www.eptmarica.rj.gov.br) e no aplicativo “EPT Maricá” a partir do dia 26/05.

Veja o novo itinerário da linha E13:

Ida: Rodoviária – Av. Roberto Silveira – Rua Abreu Sodré – Estrada Velha de Maricá – Rua Albatroz – Rua Condor – Estrada Velha de Maricá – Rua Juiz Oswaldo Lima Rodrigues – Rua Beija Flor – Rua Mandarim – Rua das Águias – Praça do Parque Nanci.

Volta: Av. dos Pombos – Rua Condor – Rua Albatroz – Estrada Velha de Maricá – Rua Vereador Aloisio Rangel de Freitas – Rua Antônio José da Cruz – Rua F – Rua Vereador Aloisio Rangel de Freitas – Estrada Velha de Maricá – Rua Abreu Sodré – Rua Joaquim Eugênio dos Santos – Rua Barão de Inoã – Rua Álvares de Castro – Rua Almeida Fagundes – Rua Nossa Senhora do Amparo – Rua Lúcio Alves da Silva – Rua Clímaco Pereira – Rua Domício da Gama –Rua Padre Arlindo Vieira – Rua Clímaco Pereira – Rua Soares de Souza – Rua Ari Spindola – Av. Roberto Silveira – Rodoviária.