Mesquita participa de mutirão de atendimento do Detran neste sábado (14)Divulgação

Publicado 12/08/2021 16:49

Detran-RJ vai realizar mais um mutirão de serviços em serviços de habilitação e emissão da carteira de identidade, e para evitar aglomerações, é preciso que os usuários realize agendamento prévio pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O órgão solicita que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, o usuário desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 10h às 16h. Para a emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 8h às 16h.



“Estamos indo para o 37º mutirão e a demanda reprimida está diminuindo. Vamos continuar oferecendo vagas extras até a normalização dos serviços. E pedimos aos usuários que, se possível, desmarquem o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

