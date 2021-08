O homem foi capturado em um shopping center da Zona Norte do Rio - Imagem de internet

O homem foi capturado em um shopping center da Zona Norte do RioImagem de internet

Publicado 09/08/2021 22:53

Umapontado como integrante dona comunidade dade Mesquita , na Baixada Fluminense, foiem operação conjunta de policiais civis da 22ª DP (Penha) com policiais militares, em um shopping center da Zona Norte do Rio. A identidade do preso não foi revelada.