Vacinação contra covid-19 em Mesquita, na Baixada Fluminense Márcio Maio

Publicado 04/08/2021 18:55

vacinação contra covid-19. Para isso, o município convoca a população que tem 29 anos ou mais para se imunizar, nos três postos de vacinação espalhados pela cidade: as clínicas da família São José e Jacutinga e o drive-thru instalado no Paço Municipal, que também tem uma área exclusiva para receber pedestres. Nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, Mesquita avança em seu calendário decontra covid-19. Para isso, o município convoca a população que tempara se imunizar, nosde vacinação espalhados pela cidade: as clínicas da família São José e Jacutinga e o drive-thru instalado no Paço Municipal, que também tem uma área exclusiva para receber pedestres.

A pasta também informou que gestantes, puérperas e lactantes, desde que tenham dado à luz nos últimos 24 meses, podem ser vacinadas em qualquer data, desde que haja estoque de imunizantes que não estejam contraindicados para elas e que tenham acima de 18 anos.



Para receberem a vacina, as pessoas devem apresentar comprovante de residência de Mesquita, CPF e RG. Além disso, a aplicação de segunda dose segue normal. Nesses casos, é preciso apresentar, além da documentação, o cartão de vacinação com a indicação da primeira dose aplicada em Mesquita.

A organização municipal informou que os três postos têm estoque de D2 (segunda dose) para as vacinas CoronaVac e AstraZeneca.





Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:





– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 14h.





– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h ao meio-dia.





– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h ao meio-dia.