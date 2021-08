UPA de Edson Passos, em Mesquita - Reprodução

Publicado 03/08/2021 18:39

Na busca pelos direitos dos moradores de Mesquita, na Baixada fluminense, coletamos relatos de total indignação com a atual gestão da UPA de Edson Passos, e o descaso que vem sendo enfrentado pelos funcionários do Hospital da Mãe em Mesquita. Segundo os depoimentos das duas vítimas, expostos nas redes sociais de ambas, o atendimento e serviço prestados em uma das Unidades de Pronto Atendimento do município está de pedir socorro. Já os Funcionários do Hospital da Mãe denunciaram a organização atual que, segundo eles, está saindo sem efetuar o pagamento referente ao mês de julho.



No fim do mês passado, o morador Miguel Angelo precisou de uma consulta na UPA de Edson Passos, na busca de ajuda para seu quadro de saúde naquele momento, mas o mesquitense recebeu funcionários com má vontade de exercer sua função, além de não verificação de seus sintomas.



“Precisei dos atendimentos clínicos da UPA de Edson Passos, mas recebi médicos com má vontade de trabalhar. Em minha chegada, notei a insatisfação de trabalho e médicos jovens sem preparo. Precisei sair de uma consulta muito gripado e com pressão alta. O então especialista nem teve a coragem de ouvir se eu tinha alguma secreção e me liberou rapidamente”.



No Hospital da Mãe de Mesquita, os problemas estão surgindo da atual empresa que administra o espaço voltado para a saúde da população. Alguns Funcionários, que por questões sigilosas optaram por não expor suas identidades, denunciaram a falta de pagamento referente ao mês de julho. Ainda segundo os trabalhadores, a empresa está saindo da administração e, até o momento, não se tem um prazo para o pagamento.



“A saúde está uma bagunça em Mesquita. Mais uma empresa que vamos ter que colocar na justiça. Um desrespeito com o funcionário. Precisamos manter nossos filhos. Como faremos? Queremos nosso salário. Precisamos receber. Não temos satisfação de quando vai sair nosso dinheiro. Até quando as autoridades vão ver isso acontecer e não fazer nada. Estamos órfãos”, relatou o funcionário do Hospital em Mesquita.



No atual momento, em plena pandemia, espera-se que a Saúde, não só em Mesquita, mas em qualquer lugar do mundo, seja tratada com toda a importância e dedicação que merece. Continuaremos de olho em reclamações e denúncias da população mesquitense.

