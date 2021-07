Moradores cobram limpeza e reclamam de lixo a céu aberto em Mesquita - Reprodução

Moradores cobram limpeza e reclamam de lixo a céu aberto em Mesquita Reprodução

Publicado 30/07/2021 20:07

Moradores do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, foram até as redes sociais cobrar da prefeitura municipal alguns serviços essenciais, como coleta de lixo e limpeza das ruas. No facebook oficial do município, os bairros Chatuba e Santa Terezinha são os que apresentam mais reclamações.



“A Chatuba está precisando dos serviços da prefeitura. As autoridades só enxergam a Chatuba na hora de pedir votos. Vejo com frequência lixo espalhado nas ruas, que são resultado da má administração municipal e também da falta de cooperação dos moradores, que não descartam seus resíduos no local e dias corretos”, relatou a moradora Cássia.



Publicidade

Já no bairro Santa Terezinha, uma segunda moradora reclamou de um ponto específico em que há lixo a céu aberto. “Moro no bairro há muito tempo, decidi deixar minha indignação nesse post, pois já é a segunda vez que solicito a limpeza do local e nada é feito. Alô, Prefeitura de Mesquita”.



Na ultima semana, a Secretária Municipal realizou a desratização na região do tetracampeão, em contra partida, moradores de diversos bairros solicitaram a demanda em suas ruas.



Publicidade

“A iniciativa é interessante, mas a Vila Emil, na rua vereador Carlos de Caralho, rua Crispim, rua Nilza Gurgel e mediações da Comunidade precisam desse serviço do Governo”, disse o morador Robson.



Por sua vez, o Executivo respondeu às solicitações dos moradores, se comprometendo a averiguar e realizá-las assim que possível.