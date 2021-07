Mesquita entra no ranking das 10 cidades com as maiores taxas de letalidade policial do país - Reprodução Internet

Publicado 28/07/2021 20:07

mais altas taxas de letalidade policial, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Outras cidades do estado do Rio, como Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados e Belford Roxo também entraram no ranking.

Para alcançar estes resultados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) usou como fonte informações do Instituto de Segurança Pública do RJ (ISP-RJ) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatisticamente, das sete cidades fluminenses no ranking, quatro ficam na Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, Mesquita e Belford Roxo), duas estão na Região Metropolitana (São Gonçalo e Itaguaí) e uma na Costa Verde (Angra dos Reis).



Em entrevista ao portal G1, o major da reserva da PM e pesquisador do IESP-UERJ, Luiz Alexandre Souza considera que, historicamente, a política de segurança pública no Rio de Janeiro "sempre foi a do confronto".



Promovendo uma análise atual, o major diz que, na Baixada, existe uma clara diferenciação na atuação policial. “O mesmo agente trabalha de formas diferentes em relação ao respeito e aos direitos humanos do cidadão. Isso é um desvio institucional grave que nunca foi corrigido, mas, sim, ignorado e mesmo, por vezes, motivado. Locais como a Baixada são vistos como aqueles em que o 'policial pode trabalhar à vontade'. Ou seja, fazer o que bem entender", relatou Souza.



