Detran Mesquita recebe mutirão para serviços de identidade e habilitação no sábado (31) - Divulgação

Detran Mesquita recebe mutirão para serviços de identidade e habilitação no sábado (31)Divulgação

Publicado 29/07/2021 11:55

-RJ vai promover, no próximo sábado (31), mais umem Mesquita . Serão disponibilizadas vagas para serviços de. Para evitar aglomerações, há necessidade deprévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.O órgão solicita aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.