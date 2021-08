Pessoas de 22 anos ou mais serão vacinadas nesta sexta-feira (13) - Divulgação

Publicado 12/08/2021 22:29

vacinação contra covid-19 em 22 anos de idade. Além disso, estão convocados também todos que estão inseridos em algum dos grupos prioritários, mas ainda não receberam a primeira dose. As clínicas da família São José e Jacutinga e o Drive-thru do Paço Municipal aplicam as vacinas das 8h às 16h.

Conforme noticiamos ontem, as clínicas da família São José e Jacutinga estão realizando a distribuição de senhas até 16h, assim como o Drive-thru do Paço Municipal.



Em Mesquita, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Segunda dose



Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca ou CoronaVac e já está no prazo para receber a segunda dose pode se dirigir a qualquer um dos três postos com vacina contra covid-19 da cidade. Tanto o drive-thru quanto as clínicas da Família Jacutinga e São José têm espaços exclusivos para a aplicação de segunda dose na vacinação contra covid-19. Quanto à Pfizer, apenas as clínicas da família São José e Jacutinga aplicam a segunda dose do imunizante. As informações são da Saúde de Mesquita.



Confira os endereços dos postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 14h.

– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h ao meio-dia.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h ao meio-dia.