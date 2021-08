Mutirão de Mesquita ofertará vagas para os serviços de identificação civil e veículos - Divulgação

Publicado 20/08/2021 08:00

No próximo sábado (21), ovai realizar mais umde serviços em Mesquita , na Baixada. No posto da cidade, serão ofertadas vagas para os. Para evitar aglomerações, há necessidade deprévio feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.Os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, serão oferecidos dasPara a emissão da carteira de identidade, o atendimento será das, com exceção dos postos localizados em shoppings, que funcionarão das 10h às 16h.O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.