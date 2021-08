Vacinação contra a covid-19 no Drive-Thru do Paço Municipal, em Mesquita - Divulgação

Vacinação contra a covid-19 no Drive-Thru do Paço Municipal, em Mesquita

Publicado 18/08/2021 22:33

Nesta quinta-feira (19), Mesquita avança em seu calendário de vacinação, convocando pessoas com 18 anos ou mais e os demais grupos já chamados anteriormente para se vacinar.



Em Mesquita, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Conforme já noticiamos, as clínicas da família São José e Jacutinga estão realizando a distribuição de senhas até 16h, assim como o Drive-thru do Paço Municipal.



Confira os endereços dos postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



1ª e 2ª dose



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h ao meio-dia.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h ao meio-dia.



Apenas 2ª dose



– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 14h.