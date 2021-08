Hospital da Mãe em Mesquita, na Baixada Fluminense - Marcelo Horn

Hospital da Mãe em Mesquita, na Baixada Fluminense Marcelo Horn

Publicado 13/08/2021 18:30

Dia Mesquita é procurado com relatos sobre o problema que os antigos funcionários do Hospital da Mãe estão passando. Neste mês, a gestão da unidade sofreu alteração, e os antigos funcionários, que foram demitidos e receberam aviso prévio no mês passado, estão sem receber o salário de julho.

”Somos mais de 500 funcionários que foram demitidos pelo Instituto Gnosis. Estamos sem receber o salário do mês de julho e sem posicionamento sobre pagamento de indenização, incluindo férias vencidas”, relatou o funcionário que preferiu não se identificar.

O grupo alega já ter entrado em contato com o Instituto, mas são informados que a antiga gestão ainda não recebeu o repasse do Estado, o que é provado o contrário no portal da transparência, que já consta o repasse.



“No fim temos pais e mães de família sem posição de quando vão receber e se vão receber. Já temos colegas passando dificuldades até para alimentação diária. A nova gestão assumiu e não fez qualquer comunicado. Estamos perdidos”, disse outra funcionária.



Não é de hoje que profissionais e moradores reclamam da Saúde em Mesquita. Nas UPAs, por exemplo, a administração e serviços prestados são motivos de revolta pelos mesquitenses. Continuaremos de olho neste caso e em reclamações futuras.

