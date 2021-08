Alunos da rede municipal de Mesquita, antes da pandemia do novo coronavírus - Divulgação

Alunos da rede municipal de Mesquita, antes da pandemia do novo coronavírus Divulgação

Publicado 16/08/2021 19:12

retorno dos alunos da rede municipal de Mesquita às salas de aula acontecerá de forma híbrida. A partir do dia 23 de agosto, os matriculados de todas as modalidades poderão voltar às unidades escolares em semanas alternadas. Ou seja, essa movimentação engloba desde os inscritos na Educação Infantil até os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Segundo a pasta, a ideia é que os primeiros 15 dias sejam direcionados a adaptações e, portanto, haverá só meio período de aula.

dos alunos da rede municipal deàs salas de aula acontecerá de forma. A partir do dia, os matriculados de todas as modalidades poderão voltar às unidades escolares em. Ou seja, essa movimentação engloba desde os inscritos na Educação Infantil até os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Segundo a pasta, a ideia é que os primeiros 15 dias sejam direcionados a adaptações e, portanto, haverá só meio período de aula.

No formato híbrido, os alunos serão divididos em semanas A e B, que serão compostas em 50% por estudantes de cada turma. Dessa forma, enquanto uns receberão o ensino de forma presencial em uma semana, outros permanecerão no ensino remoto.



Publicidade

“Mesmo com o retorno, nós seguiremos com todas as medidas restritivas da covid-19. Isto é, os alunos devem comparecer com máscara e manter o distanciamento durante as aulas. A divisão das turmas será feita pelos próprios gestores de cada unidade. Nelas, os responsáveis receberão informações sobre como isso será feito e em que semana o aluno será inserido”, explica a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Ainda segundo a pasta, cada responsável ou aluno maior de idade deverá assinar na própria unidade em que o aluno está matriculado, o termo de responsabilidade e ciência sobre os protocolos de retorno contra a covid-19.



Publicidade

Alimentação Escolar



As refeições na rede municipal de Mesquita serão ofertadas na própria unidade de forma regular, e para auxiliar os estudantes e responsáveis durante este novo formato, a secretaria de Educação disponibiliza o Cartão Alimentação Escolar. Sendo assim, quando os alunos não estiverem na escola, serão cobertos pelo valor que é disponibilizado no cartão.