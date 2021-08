o resgate do animal aconteceu de imediato e o animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (CETAS), em Seropédica - Divulgação

o resgate do animal aconteceu de imediato e o animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (CETAS), em SeropédicaDivulgação

Publicado 18/08/2021 23:11

Na manhã desta quarta-feira (18), umfoi encontrado por moradores na, bairro Coréia, em, e resgatado por agentes do Grupamento Tático Ambiental ().Segundo informações do grupo, o resgate aconteceu de imediato e o animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (), em Seropédica, onde receberá atenção e cuidados profissionais.