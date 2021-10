A Clínica da Família França Leite está localizada na Rua Coronel França Leite, 732 – Chatuba - Reprodução

A Clínica da Família França Leite está localizada na Rua Coronel França Leite, 732 – ChatubaReprodução

Publicado 25/10/2021 23:31

Em meio ao Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, mulheres que precisaram de algum atendimento especializado na Clínica da Família França Leite, no bairro da Chatuba, em Mesquita, receberam a triste notícia de que a unidade estava sem médicos especializados, e que o tratamento e prevenção não poderia acontecer.



A moradora em questão, Renata Ferreira relatou ao Dia que visitou a unidade em busca de um ginecologista. Ao chegar no local, segundo a mesquitense, uma agente de saúde informou que além da clínica estar sem especialista, ela precisaria passar por um clínico para o mesmo solicitar exames e avaliar se havia necessidade do atendimento.



“Indignada com essas Clínicas da Família em Mesquita. Toda mulher precisa ir ao ginecologista pelo menos uma vez no ano. A Prefeitura ainda quer levantar apoio ao mês da mulher. Difícil de entender”, disse a moradora.



Outra mesquitense, Maria Cristina se sensibilizou com a causa levantada e acrescentou: “Essa clínica da família é horrível. Nunca tem médico. Eles não sabem passar um ainformação correta. Fui levar minha filha para fazer o teste de covid, acabou que não fomos atendidads e ficamos sem respostas. Uma covardia”.



Esta não é a primeira vez que um morador fica sem atendimento ao procurar uma unidade de saúde municipal. Diversos pacientes já alertaram outros moradores que a UPA de Edson Passos está sem profissionais de diversas especialidades e o tempo de espera por atendimento está chegando a quase cinco horas.



Indignada, Renata Ferreira acrescentou: “A mulher tem que ser cuidada e reconhecida toda vez que procurar um médico. Pura hipocrisia a Prefeitura levantar uma bandeira e não apresentar e comparecer com os serviços”.

