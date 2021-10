Vacinação em Mesquita - Divulgação

Vacinação em MesquitaDivulgação

Publicado 26/10/2021 21:16

A vacinação contra covid-19 segue normalmente em Mesquita para toda a população com 12 anos ou mais que está no prazo de receber a primeira, segunda ou terceira dose. No momento, a cidade aplica as vacinas nas clínicas da família São José, Cosmorama ou Jacutinga e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná. A pasta reforça que menores devem sempre estar acompanhados por um responsável legal.



Profissionais da saúde e mesquitenses a partir de 40 anos já podem receber a dose de reforço, desde que tenham recebido a segunda dose da vacina há, pelo menos, seis meses, assim como os imunossuprimidos que têm a partir de 18 anos e cuja última dose de vacina contra covid-19 tenha sido aplicada há, pelo menos, 28 dias.



No momento da imunização, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.



Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h. Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Dose de reforço para idosos a partir de 70 anos.



– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h. Primeira dose para pessoas a partir de 17 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Dose de reforço para idosos a partir de 70 anos.



– Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro. Segunda a sexta-feira, 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos, além de segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos; dose de reforço para profissionais de saúde; e dose adicional para imunossuprimidos a partir de 18 anos.



– Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita 316. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (mas com senhas até 11h). Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos, além de segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos; dose de reforço para profissionais de saúde; e dose adicional para imunossuprimidos a partir de 18 anos.