53ª DP (Mesquita) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 29/10/2021 19:25

O responsável por um ponto clandestino de revenda de gás do tipo GLP foi preso por policiais civis da 53ª DP, em Mesquita, nesta semana. A captura foi realizada no bairro Santo Elias.



Segundo os policiais, denúncias levaram a equipe até o local onde milicianos atuavam na prática criminosa. A ação contou com apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de policiais militares do 20º BPM.



Diante dos fatos, o acusado confessou o crime em depoimento na delegacia. Ele foi autuado por crimes contra a ordem tributária e econômica.



Por fim, o preso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



