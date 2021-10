Imagem enviada por leitora: vazamento de esgoto no bairro Banco de Areia - Arquivo pessoal

Publicado 27/10/2021 22:42

Preocupada com a falta de serviços, uma mesquitense denunciou a nossa página um problema que está acontecendo há meses na rua Dona Perpétua, onde reside no bairro Banco de Areia. A moradora e seus vizinhos cobram os serviços da Prefeitura de Mesquita, para que acabem com o vazamento do esgoto em via pública, além de mencionar o mau cheio que precisam conviver 24 horas por dia.



Segundo a denúncia, a própria moradora e vizinhos já solicitaram os serviços do municipal por diversas vezes, e até hoje nada foi feito. A solução foi acionar nossa página, sempre atenta aos problemas que a população mesquitense vem enfrentando diariamente.



“Eu moro aqui há muito tempo, e quase não vejo os serviços públicos passando por aqui. Isso é um descaso com o morador e cidadão. O jeito foi enviar para o Dia e páginas no facebook a reclamação, na esperança de que eles nos ajudassem. Precisamos de atendimento para reparo na rede de esgoto, urgente”, disse a moradora da rua Dona Perpétua, que preferiu não ser identificada.



O problema que diversas pessoas enfrentam, não só em Mesquita, mas em todo brasil com os esgotos a céu aberto, está diretamente relacionado com a falta de investimento e importância dos governos com o saneamento básico. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 85 deles, o equivalente a 1,5% do total, apresentam condições dignas de saneamento básico, é o que relata um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.



“Nós não queremos briga com ninguém, estamos apenas correndo atrás de um direito que é de todos. Ficar convivendo dia a dia com o mau cheiro e a rua neste estado, é que não dá”, finalizou a mesquitense.



O Dia Mesquita segue de olho em todas as reclamações enviadas e pedidos de ajuda dos moradores.