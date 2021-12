Com 40 câmeras, o CCO tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2022 - Divulgação

Com 40 câmeras, o CCO tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2022Divulgação

Publicado 07/12/2021 18:12

Novos cabos de fibra óptica foram colocados em sete bairros de Mesquita como parte do processo de construção do Centro de Controle Operacional (CCO). Através de câmeras, que serão instaladas já no mês de dezembro para teste, a pasta trabalhará na cidade tanto na prevenção quanto no combate à violência.



Até o presente momento, cerca de 13 quilômetros de cabos de fibra óptica foram espalhados por Mesquita. Entre os bairros alcançados estão Juscelino, Santo Elias, Jacutinga, Centro, Banco de Areia, Chatuba e Edson Passos.



Segundo a equipe de Tecnologia da Informação, outro equipamento essencial para o funcionamento do Centro de Controle Operacional são os painéis solares que foram colocados no lugar dos tradicionais relógios de luz e serão importantes para a alimentação das câmeras do município, de forma sustentável e eficiente.



Com 40 câmeras, o CCO tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2022.