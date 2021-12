Inscrições abertas para Colônia de Férias de Verão em Mesquita - Divulgação

Publicado 30/12/2021 16:00

Nesta semana, o município de Mesquita abriu as inscrições para a Colônia de Férias de Verão 2022, destinada a crianças e jovens de 7 a 15 anos de idade. As atividades acontecerão entre 10 e 28 de janeiro, na Vila Olímpica, na Praça PEC e na Escola Municipal de Artes da Chatuba.



Segundo a organização, os mesquitenses mirins poderão aproveitar as férias com recreação, lutas, artes e danças.



As atividades serão oferecidas em dois turnos, sendo pela manhã no horário das 9h ao meio-dia e, à tarde, no horário das 14h às 17h.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas nos locais onde as atividades serão realizadas.