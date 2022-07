Novo equipamento buscará combater os delitos praticados na cidade - Divulgação

Publicado 12/07/2022 20:00

O município de Mesquita já tem 25 câmeras de inteligência artificial instaladas para a inauguração do Centro de Controle Operacional (CCO). 10 painéis solares com as respectivas caixas para o armazenamento das baterias também já estão preparados. De acordo com a pasta, a tecnologia contribuirá para reforçar a segurança no município.



“Teremos acesso a um software que poderá prever possíveis cenários de acidentes de trânsito. Na base, também será possível realizar reconhecimento facial e identificação das placas de veículos, em casos de delitos praticados. Tendo conhecimento de quem entra e sai da cidade”, ressaltou o coordenador de Tecnologia da Informação, Rodrigo Nunes.



No total, 45 câmeras estarão distribuídas por distintos bairros da cidade, bem como pelas divisas com Nilópolis e Nova Iguaçu e as saídas para a Rodovia Presidente Dutra e a Via Light. Além disso, os semáforos estão passando por um processo de atualização. As redes elétricas dos equipamentos estão sendo trocadas, o que permitirá a implementação de controladores inteligentes, segundo a pasta.

O diretor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Mesquita, Kleildo Nascimento explica que com o trabalho potencializado, o alcance será maior. “Para as atividades, queremos realizar ainda a integração das equipes de segurança civil, como Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Já os processos serão agilizados e poderão ser colocados em prática com mais eficácia e eficiência”.



A sede do equipamento está sendo levantada na esquina entre a avenida Getúlio de Moura com a rua Oscar Soares, em Juscelino. A previsão de entrega é ainda para este ano.