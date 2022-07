A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - Divulgação

Publicado 08/07/2022 18:57

A Prefeitura de Mesquita pagará integralmente o 13º salário de 2022 aos seus servidores efetivos e comissionados no próximo dia 20. A Medida beneficiará 2.328 servidores do município, além dos aposentados e pensionistas, que já receberam a primeira parcela em junho e terão a segunda na mesma data, segundo a organização.



Para o pagamento, serão utilizados, ao todo, R$ 6.846.872,42, referentes ao valor bruto do vencimento. O valor pago será referente ao ano período de trabalho compreendido entre janeiro e dezembro deste ano.



Aposentados e pensionistas do Mesquitaprev, regime previdenciário da Prefeitura de Mesquita, já receberam, ainda em junho, a primeira parcela do 13º salário. A segunda será paga também no próximo dia 20. No total, a medida beneficia 236 pessoas.



A organização reforça que não fazem parte desse grupo, no entanto, os funcionários terceirizados.