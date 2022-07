A Praça do Cosmorama será palco para cortes de cabelo, maquiagem, isenção para emissão de documentos e várias outras atividades - JOÃO RODRIGUES/GABRIEL WILKEN

Publicado 06/07/2022 22:05 | Atualizado 06/07/2022 22:07

A próxima edição do ‘Mesquita em Ação’ acontecerá neste sábado (9), na Praça do Cosmorama, com serviços gratuitos. Das 9h às 13h, o local será palco para cortes de cabelo, maquiagem, isenção para emissão de documentos, inscrição no CadÚnico e várias outras atividades.



Por lá, serão oferecidas também a emissão de Carteira de Trabalho Digital e do Cartão de Estacionamento para Idosos e Deficientes, inscrição no Cadúnico e cadastro para o Vale Social. Para cuidar da beleza da população, profissionais do ramo estarão realizando maquiagem, tranças, cílios, sobrancelhas, corte de cabelo e barbearia.



Uma programação especial foi pensada para as crianças. Esse público terá a chance de participar da recreação e da pintura infantil e, ainda, se divertir no parquinho.



“Particularmente, gosto bastante quando realizamos ações sociais pelo município. É de conhecimento público que nem todos conseguem acessar os serviços de forma simples e fácil. Mas, através de ocasiões como essa, parte deste impasse é resolvido”, adianta a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena.



A ação terá a colaboração de todas as áreas da Prefeitura Municipal de Mesquita.

Serviço: Mesquita em Ação

Local: Praça do Cosmorama, na rua Cosmorama 901.

Horário: 9h às 13h.

Serviços disponíveis: Atendimento para Programa Auxílio Brasil, CadÚnico, Vale Social, Carteira de Trabalho Digital, isenção para emissão de documentos com a Fundação Leão XIII, Cartão de Estacionamento para Idosos e Pessoas com Deficiência, inscrição na EJA e no programa Mesquita Mais Um, higiene bucal e aplicação de flúor, distribuição de mudas de plantas, aferição de pressão e glicose, atividade funcional, barbearia e corte de cabelo, maquiagem, cílios/sobrancelhas, tranças, atividade funcional, recreação, pintura infantil e Espaço Kids, entre outros.