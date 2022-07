Mesquita teve sessão de cinema com temáticas sociais - Divulgação

Publicado 04/07/2022 19:34

O município de Mesquita promoveu sessão de cinema com temáticas sociais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dos CRAS, do CREAS e da Casa Abrigo Andrea Guimarães. Ao todo, foram exibidos três documentários, que retrataram temas sociais como o empoderamento da mulher, a cultura do hip-hop e a questão da fé para a vida.



“O objetivo é propiciar aos cidadãos, através dos filmes, a reflexão sobre as diversas realidades. Queremos também alcançar os profissionais, para que eles possam trabalhar as temáticas no dia a dia junto aos usuários. Afinal, precisamos aprender cada vez mais para exercer as proteções sociais”, conta a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Rose Maciel.



Na ação, realizada em parceria com CineSesc Nova Iguaçu, os munícipes foram acompanhados por técnicos e orientadores dos equipamentos.



Divulgação

Para Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social, a cultura é uma das formas de abordar pautas e tópicos relevantes na sociedade. “Nossa função, enquanto assistência, é mostrar que a população tem direitos e oferecer todo o apoio que ela precisa. Com o enfoque cultural, esse alcance só é potencializado. Então, buscamos investir em ações, atividades e programas do gênero. Outros exemplos são as variadas oficinas que ofertamos nos centros de referência da cidade”, avalia.