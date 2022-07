Idosos atendidos pelo local celebraram a época com comida e muita dança - LUAN MACIEL

Idosos atendidos pelo local celebraram a época com comida e muita dançaLUAN MACIEL

Publicado 30/06/2022 22:26

Idosos do Centro de Longevidade de Mesquita comemoraram sua festa junina, na última quarta-feira, dia 29 de junho. Entre os bolos de milho, paçocas, cachorro-quente e quadrilha improvisada, a intenção foi, exatamente, criar e fortalecer vínculos.



“Nós realizamos diversas atividades para integrar esses idosos à sociedade. Aqui, eles podem conversar e conhecer novos colegas, bem como trazer seus próprios familiares, tudo dentro de rodas de conversa e atendimento social que ajudam a exercitar a mente”, explicou a coordenadora da unidade, Letícia Fernandes.



Atualmente, o Centro de Longevidade conta com 78 inscritos. No entanto, o espaço recebe idosos convidados pelos usuários, chegando a atender entre 30 e 35 pessoas por dia. O local atua como um polo de socialização e promoção do processo de envelhecimento, ofertando atividades de psicomotricidade, artesanato, rodas de conversa, zumba e ginástica.

Festa junina anima Centro de Longevidade em Mesquita LUAN MACIEL

Berenice Batista tem 68 anos e frequenta o local desde que foi inaugurado. Conhecida como poetisa pelos colegas do centro, ela diz que o importante é curtir a vida enquanto pode. “Eu estou nessa idade, que eu chamo de gloriosa, e acredito que devemos aproveitar agora, porque fica difícil aproveitar depois. Aqui, a gente brinca do jeito que pode, com cada um ajudando. Sou muito bem tratada e já fiz muitas amizades”.



O Centro de Longevidade de Mesquita fica na rua Adolfo de Albuquerque 398, na Chatuba.