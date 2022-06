Kelly Correia, Paulinha Única, Nara Cristina Lucena e Laura Mendes que participaram da organização da ação social - Bea Silva/PMM

Publicado 29/06/2022 18:18

O município de Mesquita promoveu uma ação social em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado em 28 de junho. Os munícipes que passaram pela Praça Elizabeth Paixão, no Centro, puderam ter acesso a vários serviços, entre eles atendimento social, trancista e corte de cabelo.



“Somos todos seres humanos e, por isso, somos todos iguais. Uma frase que costumo usar e que representa bastante esse movimento é: ‘Estamos aqui. Existimos’. Pois queremos ser ouvidos e respeitados”, conta a representante do governo municipal na Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita, Paulinha Única.



A eventualidade foi promovida pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social, através da Coordenadoria de Diversidade Sexual, e apesar de ser direcionada para um público específico, a ação ofereceu atendimento a toda população.



Marlon Silva, de 23 anos, foi um dos beneficiados. Morador do Cosmorama, ele aproveitou para garantir a isenção para emissão da segunda via do RG, além de prestigiar a atividade. “Esses eventos são importantes. O mundo está difícil, mas conseguimos mudar as coisas. Em comparação com antigamente, avançamos bastante e conquistamos novos espaços”, comentou.



A celebração contou ainda com apresentação de danças, sucedida pelo direcionamento para as oficinas da atividade, que ocorrem nos CRAS do município.

