Ação social em alusão ao mês do Orgulho LGBTQIA+Divulgação/ PMM

Publicado 27/06/2022 10:00

Com o tema “Orgulho de Ser Quem Somos”, a Prefeitura Municipal de Mesquita realiza nesta segunda-feira, dia 27, uma ação social em alusão ao mês do Orgulho LGBTQIA+. O evento será na Praça Elizabeth Paixão, no Centro, das 14h às 17h.



Durante o evento serão oferecidos serviços de beleza, emissão de Carteira de Trabalho Digital, orientações para Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Brasil e Vale Social e isenção para a emissão de documentos.



A ação também contará com a presença dos setores de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Conselho Tutelar e outros.