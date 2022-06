Campanha do Agasalho Mesquita 2022 - Divulgação/ PMM

Publicado 24/06/2022 08:04

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, convoca os moradores para fazer parte de um time do bem e doar casacos, roupas e cobertores para quem mais precisa, na Campanha do Agasalho 2022. O objetivo é juntar o maior número possível de itens, que serão encaminhados para entidades que trabalham com atividades sociais no município.



Podem ser doados cobertores, agasalhos e qualquer tipo de roupa em bom estado, como infantis, feminina, masculina e para bebês.



Os donativos estão sendo recebidos na sede da Assistência Social de Mesquita, CRAS Chatuba, CRAS Banco de Areia, CRAS Juscelino, CREAS/CRAS Rocha Sobrinho, CRAS Santa Terezinha e CRAS Santo Elias, sempre de segunda a sexta, das 9h às 17h.