O atleta mirim, João Miguel, de 8 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/06/2022 17:43

A cidade de Mesquita mais uma vez se destaca no esporte. O pequeno João Miguel, de 8 anos, foi campeão brasileiro de Jiu-Jítsu, da Liga Brasileira de Jiu-Jítsu Profissional (LBJJP), no último domingo (19). O mesquitense ganhou medalha de ouro na categoria pena.

O medalhista já participou de diversos torneios, como o Campeonato Estadual de Jiu-Jítsu Profissional, Copa Kuririn, Copa Fox One, Copa Bolha e Word Cup Samurai Kombat de Jiu-Jítsu.

João venceu a competição no ginásio do Iguaçu Basquete Clube, em Nova Iguaçu. Ele integra a academia Team Fábrica de Vencedores, no BNH, em Mesquita.