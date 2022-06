Reparo emergencial na Chatuba, em Mesquita - Foto: Pedro França

Publicado 21/06/2022 18:57

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento de água de Mesquita, informou que ruas da Chatuba estão com o abastecimento de água comprometido, devido ao reparo para troca de um registro na estação de bombeamento da região.



Algumas ruas da localidade ficarão com o abastecimento comprometido nesta terça-feira (21/06), a partir das 17h.



Áreas afetadas: Rua Arizona, Rua Alba, Rua Plaza, Rua Acari, Rua Itaqui, Rua Toneleiros, Rua Abaeté, Rua Aquidauana, Rua Adolfo Albuquerque, Travessa Um, Rua Assú, Rua Botafogo, Rua Dr. Godoy, Rua Astória, Rua Lídia, Rua Júlio Macedo, Rua Magno de Carvalho.



Ainda segundo a concessionária, o retorno do fornecimento será gradativo após a conclusão do serviço. A Águas do Rio está à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, por ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.